- Lad nu være: Politiet er forbløffet over fynboers deling af sexvideo

Det var netop en henvendelse fra de amerikanske myndigheder via Europol, som startede sagerne mod de 1004 unge for over et år siden. Nu er der rejst 148 nye sigtelser, og også disse sager - hvoraf 10 sigtelser er rejst på Fyn - kommer efter en amerikansk henvendelse via Europol.

Dommen kommer til at fremgå af mandens børneattest i mindst 10 år og kan, foruden problemer med at få et job i for eksempel en børnehave eller som fodboldtræner, give ham problemer, hvis han ønsker at rejse ind i USA.

De første prøvesager blev ført ved Retten i Lyngby og ved Retten i Randers. Her blev en 19-årig og en 20-årig mand idømt henholdsvis 40 dages og 30 dages betinget fængsel. I januar i år blev den første dom på 40 dages betinget fængsel stadfæstet af Højesteret , som dømte manden for både distribution af børneporno og blufærdighedskrænkelse.

På grund af de tos alder blev de mange, som havde delt videoen, sigtet for at have udbredt børnepornografisk materiale. Omkring 40 af sigtelserne blev rejst af Fyns Politi .

Sexvideo: I begyndelsen af 2018 blev den såkaldte Umbrella-sag massivt omtalt i de danske medier. 1004 unge fra alle egne af Danmark blev sigtet for at have delt en video på Messenger med to 15-årige fra Nordsjælland, der havde sex .

- Lad nu være

Det, som har overrasket politiet, er, at 50 af de nye sigtelser gælder delinger af videoen, som er sket efter omtalen af Umbrella-sagen sidste år.

- Det er forbløffende og helt uforståeligt, at videoen ser ud til fortsat at være blevet delt efter januar 2018, hvor der har været så meget omtale af sagen. Alle burde på dette tidspunkt være klar over, at der er tale om deling af børneporno, som kan få meget alvorlige konsekvenser for både offeret og for den, som deler, siger Flemming Kjærside, politikommissær i Nationalt Cybercrime Center, i en pressemeddelelse.

Selvom man lovligt kan have sex, når man er fyldt 15 år, forbyder straffeloven besiddelse og deling af foto eller video af personer under 18 år, hvis billederne har et seksuelt indhold. Derfor kan man blive sigtet efter straffelovens paragraf 235, som omhandler udbredelse af børnepornografisk materiale.