For Alex Ahrendtsen er det vigtigt at stå vagt om fortiden som et værn mod islam og globalisering. Som Dansk Folkepartis medie- og kulturordfører slås han for provinsen og vil have Nyborg-fredningsmodel spredt til resten af Danmark

Vi har fotograferet dig ved fæstningsanlægget i Nyborg ved siden af kanon og med gammel transistorradio på skødet. Kan du se dig selv og Dansk Folkepartis politik i det billede?

- Absolut. Det er meget dansk. Naturen, Dannebrog på kanonen og viljen til at kæmpe. Jeg er en kæmper. Blandt andet for kulturarven som det gamle vandtårn og Nyborg Slot er et symbol på. Radioen vidner om min kamp for et Danmark i mere mediemæssig balance, og den blå himmel passer til min optimistiske natur og troen på Gud. Jeg er klassisk klædt med habit og slips, hvilket viser, at jeg er borgerligt orienteret.

Der er meget fortid i det foto. Lever du og Dansk Folkeparti i fortiden?

Fortid og fremtid er afhængig af hinanden. Du kan ikke rette dig mod fremtiden, hvis du ikke har fortiden med. Du skal kende til dit land og folks historie.

Du siger, at kulturpolitikken skal genrejse Danmark. Hvordan?

- Kulturpolitikken er for os værdipolitik. Vi bliver nødt til at have noget at stå på for at kunne stå op mod de farer, der er.

Hvilke farer?

- Globaliseringen. Tabet af frihed, indpas af islam og socialismen.

Andre partier slår på klimaindsatsen som det afgørende for at passe på Danmark. Hvorfor er det ikke førsteprioritet for jer?

- Fordi en stram udlændingepolitik er det vigtigste, men vi har været en del af alle de vigtige aftaler på klima- og miljøområdet. Alle partier i Folketinget er jo grønne. Nogle bare mere end andre, og vi vil gerne have, at den grønne omstilling foregår i et langsommere tempo. Derfor får vi i det nye folketing mere fokus på klimaet, men som en modvægt til de lidt klimareligiøse på venstrefløjen. Vi er jo ikke munke og skal stadig kunne køre rundt i biler.

- Lad os vende tilbage til det, du slås for. Du har været med til at sikre penge til Vikingemuseet i Roskilde, fejring af 800 års jubilæet for Dannebrog og foreningen Danske Taler. På Fyn har vi fået Dansk Sprognævn til Bogense. Hvad siger du til det?

- Jeg støtter fuldt ud regeringens udflytning af statslige arbejdspladser, men havde dog foretrukket, at sprognævnet var placeret i Nyborg for i en overgangsperiode lettere at kunne fastholde medarbejdere.

Som medieordfører har du været med til massive besparelser i Danmarks Radio, og du vil have journalister væk fra København. Det har blandt andet givet ballade i forhold til Radio24syv. Hvorfor er du så københavnerfjendsk?

- Det afgørende er at få balance i mediedækningen, og derfor er vi nødt til fra statens side at understøtte medier i hele landet. I dag bor 60 procent af alle journalister i hovedstadsområdet inklusiv Nordsjælland, og 75 procent af alle journalister bor i de fire største byer i Danmark. Det giver en skævhed.

Du vil også have staten til at blande sig i, hvordan de historiske bymiljøer skal se ud. Blandt andet at et statslig nævn skal godkende nybyggeri i historiske bykerner. Hvorfor ikke overlade den opgave til byrådene i Kerteminde, Faaborg-Midtfyn, Odense og andre kommuner?

- Fordi ikke alle byråd har været gode til det. I Odense har socialdemokraterne ødelagt den indre by og ikke formået at forvalte kulturarven. Det gælder for eksempel, da Thomas B. Triges Gade blev anlagt. Modsat glæder jeg mig over, at store dele af middelalderstrukturen er fredet i Nyborg. Lad os lægge den model ned over alle byer, der har bevaringsværdige bykerner, så vi beskytter dem mod hurtig profit og arkitekturmæssige modeluner. Jeg ser også meget gerne borgerne inddraget ved folkeafstemninger.

Hvordan hænger det sammen med, at du vil lade et statslig organ bestemme?

- Hvis nybyggeri er tilpasset det historiske miljø, kan borgerne afgøre, om de ønsker byggeriet. Eller de kan tage stilling til flere forskellige forslag, der holder sig indenfor de statslige rammer.

Den 5. juni stemmer vi om, hvem der skal i Folketinget. Dansk Folkeparti står til en halvering. Hvorfor?

- Mange partier har kopieret store dele af Dansk Folkepartis udlændingepolitik. Det gælder Nye Borgerlige, Stram Kurs og Socialdemokratiet. Desuden har vi haft nogle dårlige sager som for eksempel omfartsvejen ved Mariager.

Frygter du selv at komme i farezonen?

- Alle er i farezonen. Det vigtigste er, at jeg er glad for det arbejde, jeg har udført de seneste fire år.

Hvis det skulle blive en rigtig god dag på fæstningsanlægget i Nyborg. Hvad skulle radioen så spille?

Jeg elsker folkemusik og klassisk musik. Og helt perfekt vil det være, hvis nyheden i radioavisen er, at DF går frem.