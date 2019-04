- Facebook har taget sit ansvar på sig

Til mandagens Café Stiften arrangement om Facebook og deres rolle til det kommende valg, stillede vi et par spørgsmål til tre af de fremmødte. Overordnet set lod der til at være ros til den amerikanske tech-gigant over de nye tiltag for at bekæmpe fake news.

- Ikke specifikt, men jeg er positivt overrasket over, at man er gået så konstruktivt til værks.

- De har et stort ansvar. Teknikken kan den enkelte borger ikke vide noget om, og jeg tror, mange ikke vidste, hvad deres data blev brugt til. Men jeg oplever, at Facebook har taget ansvaret på sig.

- Det havde jeg, indtil jeg kom. Jeg oplever, at Facebook nærmest er gået fra version et til seks. Jeg synes, vi er blevet præsenteret for løsninger og respekt for det.

- Jeg har brugt det meget mere, end jeg gør nu. Jeg har valgt at begrænse det til nogle få nære venner og familiemedlemmer. Det var en tidsrøver af den anden verden, og jeg syntes også, at meget af det, der var på væggen, var totalt uinteressant.

- Jeg følger med i, hvad vennerne laver. Jeg bruger det ikke til politik. Jeg kan godt være lidt bekymret for tonen, man tænker sig da om, inden man kommenterer noget, og det resulterer ofte i, at jeg helt lader være.

Bodil Andersen, 67 år

Hvad bruger du selv Facebook til?

- Jeg bruger det ikke ret meget. Jeg er på et par gange om ugen for at holde kontakt til venner, familie i udlandet og gamle kolleger.

Har du bekymringer omkring Facebook til det kommende valg?

- Nej, egentlig ikke. De ting, der har været fremme omkring præsidentvalget i USA og Rusland, er foruroligende. Men jeg tror trods alt ikke, at det er danske forhold.

Hvor stort ansvar synes du, Facebook har?

- De har et kæmpe ansvar. For at spærre for falske nyheder, og for at der er en ordentlig tone i debatten.

Var der noget af det, der blev debatteret, som kom bag på dig?

- Nej, men de fortalte mange gode ting, som jeg ikke vidste nok om. Jeg synes, de er blevet bedre til at tage deres ansvar på sig, for man har nok haft indtryk af, at de ikke har vidst, hvor stor magt de har.