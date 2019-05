- Det er ham, der er amfetamin-kokken: Anklager vil have 14 års fængsel til litauer i stor narkosag

Mindst 14 års fængsel og udvisning fra Danmark med indrejseforbud for altid. Sådan lyder senioranklager Klaus Lauridsens opfordring til Retten i Odense i sagen mod en 42-årig litauer, som er tiltalt for at have forarbejdet 15,5 kilo amfetamin samt været i besiddelse af og videreoverdraget i alt 3,5 kilo yderligere amfetamin. Han er desuden tiltalt for ulovlig våbenbesiddelse i det offentlige rum.

Litaueren har gennem hele forløbet fra anholdelse til retssag forholdt sig totalt tavs og ikke sagt så meget som ét ord til politiet, efter han blev udpeget af John Christoffersen fra Handrup, som i Østre Landsret fik 11 års fængsel for at have huset en amfetamin-produktion i en tildækket hestebås på sin gård.

- Det er der ikke noget mistænkeligt i. Han gjorde det ikke for at afvente anklagerens beviser, for dem kendte han i forvejen. Vi har gennemgået sagen, sagde han.

Mads Kramme mente, at hans klient skal straffes med mellem et og halvandet års fængsel, hvis domsmandsretten tror på polakkens forklaring. Hvis han dømmes for alt i anklageskriftet, kan der højst blive tale om fem års fængsel, sagde han.

Den 38-årig polak er tiltalt for at have solgt 630 gram amfetamin, 110 gram kokain og 1,7 kilo skunk. Og for at have besiddet knap 1,8 kilo amfetamin, 160 gram kokain, 230 gram skunk og for at have indrettet et skunkvæksthus på bopælen med et skønnet udbygget på 1,3 kilo tørret marihuana på det tidspunkt, politiet ransagede.

Polakken nægter besiddelsen af de 1,7 kilo amfetamin, men erkender at have solgt 100 gram. Derudover har han ikke solgt amfetamin eller kokain, men kun skunk og hash, forklarede han.

Der falder dom i sagen torsdag den 6. juni.