Næsby - i de kendte blå trøjer - og Middelfart (i skiftetøjet hvidt) har ofte mødtes i 2. divsiion. Som her i et lokalopgør for et par sæsoner siden. I næste sæson kan det ske igen - eller Middelfart kan rykke i 1. division og Næsby forblive i Danmarksserien, hvor Varde er rivalen i toppen. Foto: Birgitte Carol Heiberg