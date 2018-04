Fodbold: Dalum IF fik tre vigtige point i kampen for at undgå nedrykning fra 2. division, da det anden påskedag blev til en sejr på 2-0 ude over bundholdet Lyseng.

- Vi havde mere boldbesiddelse og fik spillet kampen på vores præmisser. Lyseng ville gerne spille med lange bolde, men vi fightede os til sejren, siger en af Dalums dygtige boldspillere, Frederik Humlegaard.

Dalum bragte sig foran allerede efter fem minutters spil på et mål af Tais Holm Christensen efter et godt gennemspillet angreb.

- Vi havde vel 30-40 pasninger, inden Tais Holm Christensen afsluttede med et skud, siger Frederik Humlegaard.

Dalum kom foran 2-0 et kvarter efter pausen efter en omstilling, hvor et skud fra August Nielsen blev rettet af.

- Det var en vigtig sejr, for vi har kun tre point ned til stregen, men vi har også en kamp i baghånden, siger Frederik Humlegaard.

Dalum fik aflyst skærtorsdags hjemmekamp mod B93, og det opgør er der endnu ikke fundet en ny dato til.

Næste kamp for Dalum er på lørdag hjemme mod Brønshøj, der ligger under stregen tre point efter Dalum.