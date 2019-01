DAGBOG: Hobro aflyste den første træning i Belek på grund af lynene, der flænsede himlen over Middelhavskysten. Vandet væltede ned, men foreløbig har OB-truppen snoet sig mellem uvejrs-bølgerne og trænet på alle de fastsatte terminer og spillet den første kamp.

Men der falder meget vand og inde mellem træerne på de fine træningsbaner, hvor man tidligere kunne gå tilbage gennem skoven til hotellet, er alt oversvømmet og der ligger alt muligt skidt og lort, som tyrkerne ikke fjerner, men i stedet prøver at skærme af med hegn. En forunderlig fremgangsmåde.

Lørdag har været en grå og våd omgang her i Belek og matchmakerne holder tungerne lige i deres munde for at rykke og flytte på bane-adgang og tidspunkter, der også skal meddeles meget hurtigt til de lokale tyrkiske dommere. Derfor passede det fint for OB'erne at holde helt fri lørdag. Her kunne de tage væk fra trænere, ledere, reportere, fysioterapeuter og den fine men genkendelige mad. Bare for en stund. Inden søndagens træning melder sig.