Udgik med knæsmerter: Bashkim Kadrii ånder lettet op

FODBOLD: OB-fans og Bashkim Kadrii selv ånder lettet op.

OB's tomåls-skytte mod FC Vendsyssel måtte forlade banen i lørdags før tid med smerter i venstre knæ efter at have modtaget en bastant tackling på bolden i skudøjeblikket.

Omgående gik der et gys gennem folk, fordi netop Bashkim Kadrii har været igennem to korsbåndsoperationer i sin karriere. Et forløb, der formentlig har forhindret den 27-årige dansk-makedoner i en landsholdskarriere og en givtig tur til udlandet.

Kadrii fik is på knæet, og så skulle hævelsen væk. OB trænede hverken søndag eller mandag, men Kadrii melder ved middagstid mandag, at frygten for en værre skade er drevet over. Der er aktuelt ingen planer om at sende ham til scanning, som OB vil gøre, hvis der var den mindste tvivl.

- Det går godt. Det var et slag, så der er ingen problemer, siger Bashkim Kadrii til Sport Fyn.

OB og Kadrii skal på træningsbanen igen tirsdag formiddag og forbereder sig til den svære udekamp i Herning på fredag mod de danske mestre fra FC Midtjylland.

Mathias Greve, Jacob Barrett og Jens Jakob Dyhr Thomasen vil alle hænge i en tynd tråd til den kamp på grund af genoptræning eller skader, så det vil være vigtigt for holdet, at Bashkim Kadrii melder sig klar.

FC Midtjylland er stærkt kørende efter 2-1-sejren i Randers, men her pådrog både Paul Onuachu og Erik Sviatchenko sig karantæne til kampen mod OB. Paul Onuachu var i kanonform i den kamp og scorede et mål til 2-1 presset af fem Randers-spillere og havde iøvrigt med et skarpt forarbejde lagt op til Awer Mabils lob-mål.

FC Midtjylland er frygtet for dødbold-evnerne og her vil midtjyderne også være lidt svækket med de to siddende luftuhyrer siddende på tilskuerpladserne.