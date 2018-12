U10-finale: Dalums venstrebenskonge blev matchvinder

Vinder U10: Dalum. Der var overblikket og selvtilliden til forskel, da Dalum nuppede titlen. Opgøret mod Marienlyst var tæt, men Dalum lod sig ikke gå på af modstanderens hurtige føring og vendte kampen.

De fem Dalum-spillere havde mange chancer, men Marienlyst forsvarede sig fint og med stort fighterhjerte, men det var især Nikolaj Kirckhoffs venstreben, der voldte Marienlyst problemer, så modstanderen mest måtte leve på det løse rov.

I den årgang begynder fornemmelsen for taktik allerede at være pænt udviklet, og der var flere gode individualister på begge hold i en finale, hvor der var flot støtte fra lægterne i en finale mellem de to Odense-rivaler.