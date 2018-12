Trods sponsor- og spillerudfordringer tror Odense Q på liga: - God mulighed for top seks om fem års tid

Odense Q skal kæmpe om en plads i ligaen efter et svært efterår. En klub, der ikke kan tilbyde kontrakter, og som tidligere har haft det svært i ligaen. Hvordan klubben vil sikre, at de forbliver et ligahold - også flere år frem - har avisen taget en snak med klubbens sportschef og træner om.

Sådan lyder det fra Morten Christiansen om udsigten til at skulle kæmpe om fortsat at blive i kvindernes fodboldliga. Han er træner for Odense Q. Et hold, der har haft et svært efterår med kun to vundne kampe og én uafgjort ud af i alt 14 kampe, og som er gået på juleferie med syv point i bagagen på syvendepladsen.

FODBOLD: - Vi skal fortsætte konceptet og blive ved med at træne hårdt. Det handler bare om at blive endnu mere skarpe. Holdmæssigt er vi gode nok til at være med i toppen.

Odense Q skal sammen med B93, og divisionsklubberne Farum og Næsby ud i kvalifikationsspillet. De to hold fra ligaen skal kæmpe mod de to hold fra divisionsrækken om to pladser i ligaen.

Men selvom holdet igen er endt på en af ligaens to sidstepladser, mener klubbens sportschef - ligesom træneren - at Odense Q er at finde i ligaen efter kvalifikationsspillet - og på længere sigt.

Spillere og sponsorer

Klubben har tidligere haft adskillelige spillere, der har valgt Odense Q fra til fordel for et bedre hold eller et hold med mindre træning. Blandt andre Maria Møller Thomsen og Majbritt Henningsen. Hos holdets træner lyder der en erkendelse af, at der har været en del udskiftninger, og at holdet er afhængige af spiller-fastholdelse for at sikre en lys fremtid.

- Pigerne begynder at få mere og mere niveau. Vi skal sørge for, at de bliver ved at skabe et miljø, hvor de kan udvikle sig, siger Morten Christiansen.

Hos sportschefen lyder der også en erkendelse af, at det er "næsten umuligt" for Odense Q at hamle op med hold som Brøndby. Dog tror han på, at de kan fastholde spillerne med kvalitet og udvikling. En opgave, der ikke bliver lettere af, at klubben oplever, at sponsorerne ikke står i kø for at støtte dem. Det gør, at det er spillerbus, lønninger til trænere og andre regninger, der bliver prioriteret først. Hvis der er noget tilovers, kommer det spillerne til fordel.

- Vi står langt fra højst på køen hos mulige sponsorer. På den måde er vi lidt efter, og det betyder noget. Selvom vi gerne vil give belønninger, kan vi ikke lige nu, siger Rene Højgård Hansen.

På trods af klubbens udfordringer bliver troen på en fremtidig ligaplads fastholdt hos sportschefen. Ligeledes hos træneren, der endda tror på endnu bedre resultater.

- Jeg mener, det er meget realistisk. Om fem års tid tror jeg, der er en god mulighed for, at Odense Q ligger i ligaens top seks, siger Morten Christiansen.