Træls for Thomasen

FODBOLD: Aftenen var muligvis værst for Bashkim Kadrii, der blev hjulpet ud af banen, men Jens Jakob Dyhr Thomasen måtte forlade holdkortet allerede inden kampen.

- Jeg fik tiltagende problemer under opvarmningen med den ene lyske. Det er ikke en fiberskade, men jeg frygtede, at noget ville gå i stykker efter ti minutter, hvis jeg forsøgte at spille kampen. Jeg følte mig ikke 100 procent, og det er mega-ærgerligt. Det kan godt have været medvirkende, at vi har skiftet til kunstgræs til bløde græsbaner under træningen, vurderede OB'eren.

Casper Nielsen var stolt af det hold, som han spiller på lige nu.

- Vi spiller klogt. Sejren var aldrig i fare, og vi leverer det, vi skal uden at ramme vores top-niveau. Vi er ikke bange for at styre tempoet og af og til lægge os ned og bede modstanderne om at tage bolden, så vi kan slå kontra, sagde Casper Nielsen til Sport Fyn.