To nye sportschefer i TPI

FODBOLD : Det har længe simret, og nu er det en kendsgerning.

Tommy Reinhold bliver ungdomssportschef og Søren Ravn Jensen senior-sportschef i TPI på tre-årige kontrakter.

- Med to nye sportschefer skabes der nu et godt afsæt for at arbejde langsigtet med udviklingen af TPI Fodbold, både i forhold til at opnå vores målsætninger for ungdom og seniorafdelingerne på den sportslige side og i forhold til at skabe sammenhæng på tværs af afdelingerne i klubben, fastslår formand Anders Nørgaard i et FB-opslag.

Tommy Reinhold er en gammel kending i TPI og han afløser Simon Ditlevsen, der fortsætter som assistenttræner for 2. divisionsholdet.

Søren Ravn Jensen kender TPI indefra, men har også erfaring fra OB. Han overtager seniorsportschef-posten fra Jesper Rasmussen og Thomas Holst, der begge får en mere tilbagetrukken rolle i klubben.