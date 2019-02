TPI tog sejr i Middelfart

Den tidligere mand i Middelfarts blå trøje, Patrick Rasmussen, fik en lang stikning og scorede til 1-0 for udeholdet, der havde vundet over DS-holdet Svendborg-Oure i første test.

Fodbold: De to fynske 2. divisionshold, Middelfart og TPI, mødtes i årets for begge hold anden træningskamp på kunstgræsset i Middelfart - på det, som den lokale PR-chef med rette og lakonisk kaldte "en våd, grå lørdag i starten af februar".

Brugte begge målmænd

Middelfart overtog styringen efter TPI's hurtige mål, meldes det.

Hjemmeholdets forsvar stod godt, og spillet mellem felterne var udmærket, men afslutningerne havde ikke kvalitet nok - som det jo logisk nok er forklaringen, når nullet bevares på måltavlen.

Middelfart satte midtbaneslideren Martin Conley ind sammen med Casper Johansen efter den halve time. De afløste Elgaard og Andreasen, og Kristian Weber kom ind på kanten i stedet for Malthe Karsberg, uden at det gav bonus.

Middelfart-træner Jan Vingaard fik brugt det meste af truppen, og målet var at spillerne fik hver 60 minutter - så vidt muligt.

Den nye målmand, Mathias Würtz, kom ind i buret i 2. halvelg og fik ikke meget at lave - akkurat som forgængeren Casper Radza før pausen.

Forsvaret stillede op med Nikolaj Hagelskjær og Niclas Nymand på backerne, og Mathias Damgaard afløste Gjettermann i midterforsvaret.

Træner Jan Vingaard:

- På en dag, hvor vi ikke kunne score, må vi så glæde os over, at det defensive arbejde fungerede godt, og at spillet i lange perioder hang godt sammen. Men vi konstaterer så også, at vi i denne kamp manglede evnen til at lave mål. Det er ikke slutresultatet, der er voldsomt afgørende i testkampe. Vi arbejder med forskellige ting i træningen og afprøver det i kamp mod forskellige typer modstandere. Noget virker og andet er knapt så godt. Vi fortsætter med at øve og forbedre os på det hele.

Næste lørdag spiller Middelfart i Ikast på stadionanlægget, hvor Middelfart tager en tur med FCM's stærke U-19 mandskab. Der fløjtes op klokken 13.00.