TPI og Strib er med til Stiftstidendes indestævne, fordi det er sjovt: - Det giver sammenhold

Fra træneren for TPI's hold to og 12-årige Andrea Hansen fra holdet bliver Fyens Stiftstidendes årlige indestævne for øens unge drenge og piger dog også set på som god øvelse.

- Jeg har været med én gang før. Det er fedt at møde så mange forskellige, og det er sjovt, fordi det er så stort et stævne, siger hun.

TPI har to hold til stævnet - hold et og hold to. Det er første år, at hold to er med, men et par af spillerne har været med før på hold et. En af dem er Andrea Hansen i U13-rækken, og hun oplever stævnet som en fornøjelse.

Fodbold: Med ansigtet gemt i begge hænder siger en ung pige, "jeg kan ikke det her". Fra en af pigerne ved hendes side kan man høre hurtige åndedrag. En anden skifter mellem at sige "aaaaarrrrrggg" og trække læberne tilbage i et anstrengt og nervøst form for smil, der mest af alt minder om en hest, der viser tænder.

- Giver noget socialt og sammenhold

Hornet lyder og TPI-holdet i hvide t-shirts og røde shorts hopper over banderne. Tiden er kommet for de nervøse piger, der bliver sendt ind på banen af en klappende træner med tilråbet "kom så, piger".

Fra den ene ende til den anden bevæger han sig og skifter mellem at råbe "tilbage" eller "kom så - pres", imens Andrea Hansen og de resterende spillere forsøger at hamle op med spillerne fra Marienlyst, der hurtigt får sat første mål ind.

Men for holdets træner - Per Nielsen - er det heller ikke sejre, der er hovedmålet med at deltage i Stiftstidendes indestævne.

- Det primære er, at det skal være sjovt. Hele fundamentet for TPI er, at pigerne skal have det sjovt med at spille. Og det er også hovedmålet her, siger han og tilføjer:

- De møder en masse af deres fodboldvenner fra andre klubber, så det giver noget socialt. Og det giver sammenhold til TPI-holdet.

Modstanderne fra Marienlyst får endnu et mål ind, efter det meste af kampen er foregået foran TPI-pigernes mål. En TPI-spiller på sidelinjen planter aggressivt en fod i banderne, der adskiller fodboldbanen fra spillerne på bænken og træneren. Selvom holdets deltagelse overvejende skyldes fornøjelsen, fylder det fodboldmæssige perspektiv da også - lidt, erkender træneren.

- Det er jo mere end bare sjov. Det giver god træning og turneringsøvelse. Men det gavner også, at stævnet giver et godt sammenhold, for uden det er holdet ikke god på banen, siger Per Nielsen.