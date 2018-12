TPI med i alle fire finaler: Dalum IF vandt sikkert over TPI i U11-pigernes finale

Vinder U11 piger: Inden kampen begyndte, havde Dalum IF2 og TPI en mindre konkurrence om, hvem der kunne råbe holdråbet højest. Samme hårde konkurrence fortsatte på tilskuerrækkerne fra holdkammeraterne, da Dalum IF pressede TPI hårdt på banen.

"Der bliver gået til den", kunne det høres på sidelinjen. Et minut inde i kampen fik Dalum sit første mål. Med sikre afleveringer og godt samspil fortsatte Dalum med at score målene og vandt kampen 3-1 på trods af, at TPI er stærkt repræsenteret i finalerne.