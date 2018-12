TPI henter ny spiller: Kim Larsen vender tilbage

FODBOLD: Tarup Paarup IF får Kim Larsen tilbage som spiller på holdet. Det oplyser 2. divisionsklubben i et opslag på dens Facebookside. Målmanden har spillet i klubben i hele sin ungdom, senest har han spillet for Otterup i Danmarksserien. Nu vender han så tilbage til TPI, hvor han skal tage kampen op med truppens tre øvrige målmænd.

I opslaget skriver klubben, at TPI ser frem til at få spilleren med det klingende navn hjem. Selv udtaler Kim Larsen i opslaget:

- Jeg har været rigtig glad for min tid i Otterup, mine kammerater og min træner Chris Margaard, og jeg lukker ingen døre. Jeg har ambitioner om at prøve mig af i 2. division, og skal det være, skal det være nu. Jeg bor lige i baghaven til TPI's anlæg, og det er min hjerteklub, så derfor har jeg taget udfordringen op.