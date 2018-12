TPI henter ny angriber

FODBOLD: TPI henter en potentiel stærk 2. divisions-angriber.

22-årige Kent Jørgensen var skarp, da han skiftede fra Dalum til Middelfart, men har aldrig fået gennembruddet hos den nordvestfynske topklub.

- Han har desværre været en del skadet i efteråret. Han er seneste blevet opereret for sportsbrok, men er nu 100 procent klar til at tage kampen op fra nytår, når træningen starter, meddeler TPI på sin Facebook-side.

"Kent er en stor og særdeles hurtigt angriber, som passer perfekt ind sammen med vores øvrige angribere. Han er uortodoks og svær at holde styr på for modstanderne", skriver TPI om Kent Jørgensen, der allerede debuterede som 16-årig hos Krogsbølle på grund af sin højde og fylde.

- Jeg kender de fleste af mine nye holdkammerater, og ser frem til igen at komme til at spille kampe. Mit efterår blev spoleret af skader, men på trods af dette har jeg været glad for min tid i Middelfart, mine holdkammerater, folkene omkring holdet og min træner Jan Vingaard, siger Kent Jørgensen til TPI-siden.