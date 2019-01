FODBOLD: OB har signaleret ungdom, når det gælder målmandsposten, som bliver ledig, når Sten Grytebust er væk til sommer.

OB er blevet enige om Oliver Christensen om at forlænge kontrakten til sommeren 2023.

- Det er sjældent, at vi ser så store målmandstalenter, som tilfældet er med Oliver Christensen. Jeg har tidligere oplevet Frederik Rønnows unge år som seniorspiller i Horsens, og Oliver har absolut forudsætningerne for at nå mindst ligeså langt. Han er en spiller, som vi er overbeviste om har kvaliteterne til at slå igennem på højeste niveau, og i de tre førsteholdskampe han har spillet for os indtil videre, har han vist, at vi kan være helt trygge ved at sende ham i kamp, selvom han endnu ikke er helt færdigudviklet som målmand. Han tiltrækker sig en del opmærksomhed, og derfor har det været vigtigt for os, at vi allerede nu forlænger aftalen med ham, så han også får et klart signal fra os om, at han er en keeper, vi tror på som fremtidens mand, siger OB's sportsdirektør Jesper Hansen til ob.dk..

Målmandstræner Lars Bjerring er også begejstret.

- Han er et stort talent, men jeg ved også, at det ikke kun er talentet, der har bragt ham hertil. Han har også arbejdet benhårdt for det, og han har været god til at arbejde med sine svagheder, så han er blevet endnu stærkere. Han har formået at udnytte det at få en fuldtidskontrakt og have endnu mere fokus på det at hvile og træne rigtigt, og han har gjort sig fortjent til at få chancen i både pokalkampe og i Superligaen, hvor han har gjort et godt indtryk. Så vi har store forventninger til ham.

- Jeg skal kæmpe for hele tiden at komme tættere på holdet og få endnu flere kampe, og det giver den nye kontrakt mig god tid til, siger Oliver Christensen til ob.dk..

Den 19-årige målmand er indtil videre noteret for tre førsteholdskampe for OB.