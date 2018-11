Stærk Otterup-back til TPI

Fodbold: TPI, der er oprykker til 2. division, har hentet en af Otterups stamspillere.

- Det er med stor glæde, at vi er lykkedes med at lave en aftale med Kristoffer Møller Jensen fra Otterups DS-hold. Møller har valgt at prøve til, når vi starter op den 5. januar, med henblik på at tilspille sig en fast plads på vores 2. divisionshold, melder sportschef Jesper Rasmussen, TPI.

Kristoffer Møller Jensen er en stærk højre back på det nordfynske hold, som i foråret rykkede op i Danmarksserien, hvor Otterup har en god chance for at overleve.

- Det er ingen hemmelighed, at dette er en stor beslutning for mig. Jeg har været helt utrolig glad for at spille i Otterup, glad for mine kammerater og glad for min træner Chris Margaard. Jeg vil helt sikkert følge med i den udvikling, der er i gang i Otterup og den betydning Chris har, ikke bare for holdet, men også for hele klubben, siger Kristoffer Møller Jensen, 25.

TPI-sportschefen tilføjer:

- Vi i TPI glæder os over at tilknytte Møllers hårde og utrættelige arbejde som den højre back, vi har manglet i en stor del af efteråret efter Lasse Rasmussens slemme korsbåndsskade i kampen mod Vejgaard.

- Møller er en dygtig og godt skolet offensiv back, som er god på bolden, og som vi har fulgt og set mange gange det sidste års tid.

Kristoffer Møller Jensen spillede i sine yngre dage den første tid i Otterup og i FIF/B1909 og blev derefter en del af FC Fyn. I 2014 vendte han "hjem" til Otterup, hvor han har spillet de sidste fem år.