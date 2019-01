Slørede film-glas og et sidste farvel

DAGBOG: Det var tid til at sige farvel til Belek. Mandag blev den eneste varme og solrige dag på hele turen, men til gengæld fik OB spillet de træningskampe, der stod på tapetet og samtlige træninger blev gennemført. Havde træner Jakob Michelsen ikke givet spillerne fri lørdag, så havde torden, hagl, tornadoer og heftige vindstød aflyst enhver form for udendørs fysisk aktivitet.

Spillerne og alle omkring dem var også ved at være mere end vænnet til den samme buffet med alverdens fisk og fjerkræ og de samme tjenere og kokke, der sagde det samme som sidst. Den gode guide Hassan, der fulgte OB, gjorde sit allerbedste. Det er svært i et land, hvor det kræver en endelig afgørelse af ti forskellige ansatte på hotellet, før det blev sikret, at Gustav Grubbe rent faktisk fik en fødseldagslagkage med 16 lys i. I Tyrkiet bliver et ja helst afløst af et 'det kigger vi på".

På falderebet opdagede Sport Fyn en anden absurditet. I en tyrkisk film skålede skuespillerne med et par skarpe shots. Men censuren havde gjort de små glas slørede - vel sagtens fordi der var alkohol i!