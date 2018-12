Skifter til samme klub som træner-bror: Marienlyst henter spiller hos B1909

Nicolas Jørgensen kommer i hvert fald til at genkende mindst ét ansigt blandt truppen. Holdets træner - Kim Jørgensen - er nemlig Nicolas Jørgensens bror. Og de er brødre til den tidligere fynske topspiller - Lars Jørgensen.

- Jeg har kendt Nicolas hele livet, og jeg ser frem til for første gang at skulle arbejde sammen med ham. Han kommer med stor erfaring som seniorspiller og ikke mindst divisions-erfaring. Det betyder rigtigt meget, i forhold til det vi skal i gang med efter juleferien.

FODBOLD: Der er kommet et par spillernyheder ud fra Boldklubben Marienlyst op til jul. Senest har klubben meldt ud på deres Facebookside, at Marienlyst har hentet en spiller fra B1909. Det drejer sig om Nicolas Jørgensen.

Spiller fortsætter

Der er også nyheder om klubbens spiller Rasmus Skovgaard - også kaldet "altmuligmand" af klubben selv. Han fortsætter hos Marienlyst efter jul. Det oplyser klubben i et Facebookopslag. Der står i opslaget, at:

- Rasmus har et kæmpe potentiale, som stadig mangler at blive 100 procent forløst, men han er på rette vej, og vi er sikre på, at det nok skal lykkes.

Spilleren har i det forgangne år skiftet mellem B1909 og Marienlyst to gange.