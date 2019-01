Spillerne havde lørdagen fri. En del tog ind til Antalya og andre blev på hotellet, der trods alt skærmede for regnbyger og heftige vindstød. Det var også en kærkommen mulighed for at sove lidt ekstra og som dronningen sagde i en nytårstale - blive bedre til at lave ingenting..

Alexander Ludwig var fremme ved morgenmaden efter fem dages behandling hos en specialist i Belgien og Ludwig begynder genoptræningen af sit knæ ved søndag formiddags træning i Belek sammen med Oliver Lund, der er hentet på en kort kontrakt på grund af Ludwigs skade. Oliver Lund støder lørdag til truppen på Hotel Cornelia Diamond.

Fredag aften sad OB-lederne og så VM-håndbold-semifinalen Danmark-Frankrig og her var assistenttræner HenrikHansen skarp med sin bærbare, der via et HDMI-stik til tyrkernes smart-tv i loungen hentede levende billeder fra TV2 Play ned til Belek. Det gav en stort set tilfredsstillende transmission, selv om der af og til var en del forsinkelse på signalet. Men de tyrkiske hjælpere og tjenere hoppede og dansede for OB-lederne og hentede metervis af stik og forlængerledninger. Det kan også blive nødvendigt på finaledagen søndag.

Målmandstræner Lars Bjerring har en fortid i målet hos Roar Roskildes drenge- og juniorhold i håndbold og kunne under VM-semifinalen afsløre, at han har spillet sammen med VM-helt Morten Olsen og hans tvillingebror Kenneth i klubben. Morten Olsen er fra Lejre og startede med håndbolden i Osted. Lars Bjerring er fra Roskilde, men er jo ny-odenseaner.

Til gengæld er det en kendsgerning, at Sten Grytebust aldrig har spillet håndbold, men han var glad for, at Norge kom i VM-finalen. Fysioterapeut Daniel Borgen har norsk kæreste og er set i Boxen i Herning for nylig i stort set norsk nationaldragt og kobjælder på Instagram, men søndag er Borgen nok nødt til at melde kulør og erkende, at han er fynbo, odenseaner og holder med Danmark.

Jeppe Tverskov og Hans Christian Bernat blev lovet en straf af træner Jakob Michelsen for at være de to dårligste bowlingspillere og den kom i forbindelse med frokosten. Her blev de to spillere præsenteret for en lille tallerken med hver tre chilier, som de skulle spise så hurtigt som muligt. De græd som piskede i minutterne efter.