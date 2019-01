Scoop: Middelfart henter Esbjerg-anfører

FODBOLD: Middelfart Boldklub henter Esbjergs anfører Nikolaj Hagelskjær erfarer Sport Fyn, og nordvestfynboerne vil offentliggøre aftalen på en to-årig kontrakt i løbet af de næste timer eller tirsdag.

Nikolaj Hagelskjær slutter sig til den erfarne hob af spillere som Middelfart i den senere tid har satset på i form af rutinerede folk som Sebastian Dalgaard, Kim Elgaard, Niclas Vemmelund, Esben Petersen og Lasse Thomsen.

Nikolaj Hagelskjær er forsvarer og mest højre back og havde kontraktudløb ved nytår, men allerede i november var Middelfart i dialog med Hagelskjær, der ofte var helt uden for truppen i Esbjerg eller på bænken, selv om han var anfører. Daniel Anyembe og Jeppe Brinck har været den hollandske træner John Lammers' foretrukne. I efteråret er det blot blevet til to indhop på 16 og 21 minutter mod Randers og FC Nordsjælland i første og fjerde spillerunde.

I opryknings-sæsonen til Superligaen var Hagelskjær en af de bærende profiler hos Esbjerg, men havde et halvt år med problemer efter en knæskade. Han kom til Esbjerg fra FC Fredericia for to år siden og er bosiddende i Vejle, hvor han har haft sin ungdomstid. Det er også blevet til en smuttur til Island og klubben Stjarnan.

Om den pludselige nedtur i Esbjerg for ham, sagde han for nogle uger siden til Tipsbladet:

- Det gik stærkt, men det er åbenbart en del af gamet, og det må man acceptere. Det har selvfølgelig været svært. Jeg elsker at spille, så det siger sig selv, at det ikke er fedt at træne fem gange om ugen for at sidde på bænken eller være helt ude af truppen. Det er ikke, det man løber og drømmer om, sagde Hagelskjær.

Middelfart tætner sin defensiv med hans erfaring inden forårspremieren den 9. marts hjemme mod Slagelse. Middelfart ryger senere i oprykningsspillet, hvor Kolding IF, Skive, Jammerbugt, Brabrand, Aarhus Fremad og Brønshøj lige nu er de værste konkurrenter til de to oprykningspladser til 1. division.

Jan Vingaards mandskab havde første træning mandag aften og spiller første træningskamp lørdag den 26. januar hjemme mod Næsby kl. 13.00.