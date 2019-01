Sådan vil Jakob Michelsen gribe to test-kampe i træk an i Belek

FODBOLD: Der skulle mandag være dømt høj sol og 16 graders varme i Belek efter nogle gode dage rent trænings-mæssigt men også efter en tid med uvejr, tornadoer og kaskader af regn.

- Endnu en gang har vi haft en heldig hånd med perfekte forhold uden vind på en superbane uden regn, sagde Jakob Michelsen efter søndags-træningen, og det klarede endda endnu mere op ud på eftermiddagen.

Nu står OB foran to testkampe i træk i Belek inden hjemrejsen onsdag kl. 7.30 tyrkisk tid fra hotellet og 10.45 med flyafgang fra Antalya. Til sidst ender truppen i Ådalen kl. 17.00.

Mandag kl. 17 (15 dansk tid) spiller OB mod Legia Gdansk på banerne ved Hotel Titanic og tirsdag mod Rapid Wiens Europa League-deltagere kl. 16 (14 dansk tid).

- Det er tanken at få så mange til som muligt til at spille 90 minutter i en af kampene. Det kan jeg selvfølgelige ikke love alle, når jeg har 23 kampklare folk i truppen på nær Alexander Ludwig og Mandé Sayouba.

- Derfor kan det alligevel godt være, at alle kommer i kamp eller får minutter, men det kommer også an på, hvordan det går i den første kamp og hvordan den fysiske belastning har været i forhold til kamp to. Vi skal lige have træningen evalueret og samle puslespillet.

- Det vil blive to vidt forskellige hold uden mange gengagere, og det vil overraske mig meget, hvis ikke trænerteamet også giver Oliver Lund en rolle i kampene, fastslår Jakob Michelsen.