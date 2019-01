Sådan stiller OB op mod Rapid Wien klokken 14.00

FODBOLD: OB har været verdensmester i at vinde træningskampe i Jakob Michelsens regeringsperiode.

Hvis OB besejrer Rapid Wien i eftermiddagens træningskamp klokken 14.00 dansk tid i Belek på banerne ved Cornelia Football Center, har OB vundet ni ud af ni mulige testkampe under Jakob Michelsens ledelse.

Her er den startopstilling, der skal gå efter den niende sejr i træk i testkampe:

Sten Grytebust - Ramon Leeuwin, Jeppe Tverskov, Marco Lund - Mikkel Desler, Casper Nielsen, Janus Drachmann, Troels Kløve, Jacob Barrett Laursen - Anders K. Jacobsen, Rasmus Festersen.

Det er lidt overraskende, at Festersen starter inde i stedet for Mathias Jørgensen, som ikke spillede et minut mod Gdansk mandag. Rasmus Festersen kom ind i den kamp de sidste seks minutter som venstre wingback, fordi Yao Dieudonne pådrog sig en ankelskade. Til gengæld blev Mathias Jørgensen høvlet igennem ved formiddags-træningen i afslutningsøvelser under nøje overvågning af cheftræneren.

OB's sejrsserie har siden 23. juni sidste år set sådan ud:

OB-TPI 3-0, OB-Østersunds 2-0, OB-Kalmar FF 2-0, OB-Roskilde 4-2, OB-Hvidovre 3-0, OB-AGF 3-2, OB-Pogon Stettin 1-0 og OB-Legia Gdansk 2-0.

Den østrigske rekordmester Rapid Wien ligger i øjeblikket kun nummer otte i Bundesligaen med spinkle muligheder for at nå top seks og dermed mesterskabs-spillet.

Til gengæld forbereder holdet sig på Europa League-kampene mod Inter den 14. februar i Wien med returkamp en uge efter på Giuseppe Meazza i Milano. Der er allerede udsolgt med 23.850 tilskuere til den første kamp på Weststadion i Wien.

Kampen mod OB er tredjesidste test inden Inter-kampen. Den 2. februar møder wienerne Bo Henriksens mandskab fra AC Horsens inden generalprøven hjemme i Wien mod slovenske NK Triglav Kranj.

Der er faldet godt med regn tirsdag formiddag i Belek, og der meldes også om regn på spilletidspunktet i eftermiddag, men banen ved fodbold-centeret kan opsuge meget nedbør. Selv om det regnede heftigt til sidst under formiddagens restitutionstræning for primært dem, der spillede mod Gdansk, så var der ingen problemer med at gennemføre træningen.

OB forlader hotellet onsdag klokken 7.30 lokal tid (5.30 dansk tid) med forventet ankomst i Ådalen 17.00 efter flyvetur fra Antalya til Hamborg og buskørsel fra lufthavnen i Fuhlsbüttel til Odense.