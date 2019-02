SE BILLEDSERIE MED FYNSK BOKSER: Yvonne bliver spartaner

BOKSNING: 37-årige Yvonne Bæk Rasmussen har fået et blåt øje efter at have tabt til svenske Madeleine Angelsen for nogle dage siden og pigen fra Langeskov taber normalt ikke til nordiske konkurrenter.

Men det er der en forklaring på. Siden VM har hun været klubløs, men kan nu afsløre, at hun tørner ud for bokseklubben Sparta i Odense. Indtil da har hun holdt kroppen og grundformen ved lige i Great Dane Fight Club i Victoriagade i Odense nær havnen.

- Jeg skifter til Sparta, som vil være min klub frem mod OL. Der var for langt for mig, da jeg kørte til Herlev og tilbage igen hver dag. Det kostede tid på familiekontoen. Min gamle klub Olympia er heller ikke aktuel for mig lige nu. Helal El-Abed har kun tid til at træne mig to gange om ugen. Jeg har brug for faste trænere, der kan tage med mig til kampe også i udlandet og sende mig i kamp, så jeg ikke skal stå for det hele selv. Jeg har haft det fint her i MMA-klubben, som jo er mine gamle venner, men siden VM har jeg ikke trænet boksning struktureret, siger Yvonne Bæk Rasmussen.

- Jeg skal have revanche mod Madeleine Angelsen ved NM i marts, for mit nederlag mod hende handlede om mangel på træning og derfor gik det galt. Uden boksetræning mister man afstandsbedømmelse og timing. Jeg har heller ikke kunnet sparre siden VM, fordi jeg blev opereret over begge øjne. Da jeg skulle til Golden Girl, var jeg godt klar over, at jeg måtte tage det som træning, tilføjer Yvonne Bæk Rasmussen efter at have brydet med MMA-drengene Simon Seilert og Jonas Courdt Nielsen.