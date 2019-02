Red Bulls-træner bekræfter varm interesse

Chris Armas har haft OB-angriberen Mathias Jørgensen "under radaren" i længere tid. På FCK-fronten meldes det, at også Dame N'Doye er ude af søndagens kamp mod OB - akkurat som Viktor Fischer.

Fodbold: FC København har ikke Dame N'Doye med i forårspremieren mod OB, da angriberen har en mindre skade, melder bold.dk.

I forvejen er angriberen Viktor Fischer ude på grund af en mindre skade.

Samtidig bekræfter New York Red Bulls-coach Chris Armas, at man interesserer sig for den unge OB-angriber Mathias Jørgensen, men i skrivende stund var der ikke en kontrakt på plads mellem parterne - Red Bulls, OB og Mathias Jørgensen.

- Vi har haft Jørgensen under radaren i et pænt stykke tid, men foreløbig er der kun tale om snak. Der er mange parter, som skal flytte sig i sådan en sag, men der er intet afgjort, sagde Chris Armas til klubbens hjemmeside på en videooptagelse.

Mathias Jørgensen har været til en forhandling i New York, der har base i Harrison i New Jersey få kilometer fra Times Square.

Ifølge Sport Fyns kilder kan OB ende med at tjene et sted mellem 10 og 15 millioner på en handel.

Normalt er det et godt tegn for en mulig handel, at en træner for en klub som Red Bulls overhovedet udtaler sig om et udenlandsk talent. Der kunne ellers være alle gode argumenter for at agere mere diskret.