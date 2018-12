Raben flyver til Dalum

FODBOLD: Dalum IF har sikret sig offensivspilleren Mads Raben og han tørner ud for klubben i foråret. I Raben får Dalum IFs 2. divisionshold igen tilført offensiv kvalitet ved en spiller, som har været med på 2. divisionsniveau - senest et halvt år i Marienlyst efter skiftet fra Middelfart.

Raben fik Superliga-debut som 16-årig i OB og er stadig den næstyngste Superliga-debutant i historien og han var et stærkt emne på DBU's U16-, U17- og U18-landsholdet, indtil han ødelagde sit korsbånd. Men Mads Raben er kun 22 år og forventninger til sit ophold i Dalum, hedder det i pressemeddelelsen:

- Jeg kommer til Dalum IF med et håb og en tro på, at det stadig kan lade sig gøre at komme i pprykningsspillet i foråret. Selvom det ser svært ud med så få kampe tilbage, men jeg er sammen med den øvrige trup klar til at spille for chancen. Jeg håber selvfølgelig at skulle spille så meget som overhovedet muligt, da jeg bedst fortsætter min egen udvikling ved at spille, siger Raben om de seks point, der er fra Dalum op til oprykningsspillet.

Dalums sportschef Michael Per Jørgensen forventer sig en del.

- Mads har en veludviklet sparketeknik og spilforståelse og vi forventer at han kan bidrage til holdet fra starten. Vi forsøgte at tilknytte ham allerede i sommers, så det er med stor glæde at det er lykkedes i denne omgang.

- Det er klart, at vi efterhånden har pæn kvantitet og kvalitet på de offensive pladser, hvilket bør bevirke, at vi er mindre sårbare for skader og karantæner m.v. Konkurrencen mellem spillerne skal bevirke at alle bliver bedre og holdet mere fleksibelt. Vi ønsker en stærk trup, hvor trænings- og kampintensiteten er på højest mulige plan. Samtidig er det en sikring som hold på lidt længere sigt, hvor der i øjeblikket er kamp om de dygtige spillere i Odense, siger sportschefen om kampen om blandt andet de spillere, der er forsvundet fra Marienlyst.

Dalum lavede for nylig aftale med angriberen Patrick Naundrup.