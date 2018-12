Ond luft mellem værelseskammerater

FODBOLD: De var de unge løver, da Bayern München i starten af halvfjerdserne vandt tre finaler i træk i Europa Cup'en for mesterhold og de blev verdensmestre sammen for Vesttyskland efter finalesejren over Holland. Uli Hoeness begik straffespark mod Johan Cryuff efter få sekunders spil, men Paul Breitner udlignede iskoldt på straffespark og banede vejen mod VM-titlen og 2-1-sejren.

Men der har altid slået gnister i mellem dem, selv om de var værelseskammerater i den gyldne æra. Breitner blev i sine unge dage kaldt maoist og var imod det meste af det bestående, mens Hoeness i en meget ung alder fik smag for penge og aktier.

Nu er Uli Hoeness efter endt afsoning for skatteunddragelse for 200 millioner kroner igen Bayern-præsident, men kampene mod Breitner standser aldrig.

Uli Hoeness forlod forleden et møde med Bayern-fans i Kersbach, hvor en fan havde opfordret ham til at forsone sig med Paul Breitner, som er blevet forment adgang til VIP-området på Allianz Arena. I fredags blev Hoeness udsat for en pibekoncert på Bayern Münchens medlems-generalforsamling. Ganske uhørt. Fra salen blev han af flere opfordret til at køre en helt anden stil og det blev sagt fra salen, at man ikke kunne behandle en af klubbens æres-anførere som Breitner sådan. Og det i forum, hvor Hoeness normalt hyldes - selv efter sin fængselsstraf.

- Breitner bliver nu gjort til martyr. Paul Breitner er ikke offer men gerningsmand, sagde Hoeness efter fanmødet til pressen.

- Paul Breitner har i de seneste otte år fået to millioner Euro fra Bayern for at holde 15 til 20 foredrag hos sponsorer. Den kontrakt rev han i begyndelsen af 2017 i stykker efter en uoverensstemmelse med Karl-Heinz Rummenigge (red.: sportsdirektøren). Den indeholdt også pressemøder og optræden på tv. Men et par uger efter henvendte Breitner sig igen til Bayern og ville blive, men forlangte fortsat, at den indeholdt pressemøder og tv-optrædener, men Rummenigge afviste det, sagde Uli Hoeness.

Bayerns chefer ville ikke længere stå model til de udsagn, som Paul Breitner var kommet med ved de lejligheder.

Dråben var Breitners optræden i Bayrischen Fernsehen, hvor han kritiserede Bayerns overfald på pressen for nogle uger siden under klubbens nuværende krise.

- Vi må alvorligt skamme os over farmand nu, sagde Breitner og hentydede til Uli Hoeness.

- En usaglig optræden. Derfor skal han ikke længere komme på æres-tribunen. Hvis han har et problem med os, så skal han sige det til os selv og ikke gå gennem pressen. Derfor var vi sure, forklarer Hoeness.

Uli Hoeness siger, at han ikke har haft kontakt til Breitner de seneste fem år. Ikke siden Breitner sagde, at Hoeness efter turen i fængslet aldrig igen vil få foden indenfor i Bayern München.

- Vores forhold kan ikke længere klinkes. Med sine angreb har han overskredet alle grænser for forsoning. Vi bør ikke forveksle offer og gerningsmand, gentog Uli Hoeness.