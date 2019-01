Oliver Lund får fem måneder i OB

FODBOLD: Som afsløret torsdag aften af Sport Fyn, så simrede det med at få en aftale mellem OB og Lyngbys forsvarsspiller Oliver Lund i land.

Nu er en fem måneder lang kontrakt i stand og den 28-årige forsvarsspiller lander i Belek i Tyrkiet lørdag og støder til OB's træningslejr og kan være med i den første træning søndag formiddag, bekræfter OB's sportsdirektør Jesper Hansen på klubbens hjemmeside.

Oliver Lund har i alt spillet 46 Superliga-kampe for OB og havde egentlig kontrakt med Lyngby frem til sommer, men nu har OB formentlig mod et mindre beløb til 1. divisionsklubben overtaget forpligtelserne frem til 1. juli.

- Oliver kender OB, og det er væsentligt for os at have en gardering bagude efter Alexander Ludwigs skade. Derfor giver det god mening at lave en kort aftale, siger OB's træner Jakob Michelsen til Sport Fyn.

- Vi bilder os ind, at han ikke har brug for så meget indkøring som andre, fordi han har været i klubben før og ved, hvordan tingene kører, så indkøringsfasen bør være rimelig kort. Så har vi fem måneder til at se ham an, og han kan dække stopper-positionerne uanset, om vi spiller med to eller tre stoppere og han kan gardere på back-pladserne også, så vi bliver mindre sårbare i foråret, siger Jakob Michelsen.

- Det er en fin måde for mig at lære ham at kende, så der er ingen, der siger, at det hele skal stoppe til sommer. Både Oliver og os har mulighed for at se hinanden an, og der skal ikke mange skader på backs eller stopper til, før vi kommer i problemer, mener OB-træneren.

- Vi har handlet ud fra de økonomiske rammer, der er, tilføjer træneren, som selvfølgelig gerne ville have haft Simon Kjær eller van Dijk fra Liverpool.

Markedet er svært og OB har endda kigget på det engelske marked, erfarer Sport Fyn. Her kostede en Bournemouth- stopper i periferien af Premier League-klubbens trup 700.000 Euro i løn om året netto. OB har ikke været i nærheden af, at ville hamle op med AGF's tilbud til Frederik Tingager heller. Aarhusianerne matchede simpelthen Brøndbys tilbud for et par uger siden.

Oliver Lund spillede for OB fra sommeren 2015 til sommeren 2017.