Officielt: Jesper Lange skifter til Middelfart

Fodbold: Mandag kunne Sport Fyn berette, at Jesper Lange, der senest har været en del af Ringkøbing IF, formentlig er på vej til 2. divisionsklubben Middelfart Boldklub. Nu har klubben meldt ud i en pressemeddelelse, at angriberen har skrevet under på en etårig kontrakt med den fynske klub.

I pressemeddelelsen udtaler klubbens direktør, Søren Godskesen.

- Jesper passer perfekt ind i vores måde at spille fodbold på, og med Jesper ved du altid, hvad du får. Han er en stor holdspiller både på og uden for banen, og hans arbejdsraseri på banen er velkendt i hele fodbold-Danmark. Hans 13 kampe og fem mål i efteråret for Ringkøbing viser, at han er helt tilbage efter hans korsbåndsskade, og vi ser frem til at gøre brug af hans evner og rutine i det kommende år.