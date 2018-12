Odense Q vandt i årets sidste ligakamp: - Det lignede lidt, vi allerede var gået på ferie

Ligaens to bundhold mødte lørdag hinanden i et opgør, hvor Odense Q satte sig på kampen i 2. halvleg.

De to hold, der inden lørdag havde tabt deres seneste opgør, har nemlig haft en svær sæson, deler ligaens bundpladser og derfor skal begge i kvalifikationsspillet, hvor de i foråret skal dyste med fire hold fra 1. division om to pladser i ligaen.

Ingen mål og gult kort

Det var ellers en 1. halvleg, hvor B93 scorede på det første mål efter 28 minutter. Og hvor Odense Q ikke fik scoret på flere chancer. I anden halvleg fik fynboerne dog udlignet og tog føring over spillet, da anfører Tenna Kappel fik bolden i mål i det 63. minut og igen fem minutter senere.

- Det var ikke en perfekt 1. halvleg. Det lignede lidt, vi allerede var gået på ferie. Det var, som om der manglede noget sikkerhed for spillerne i 1. halvleg, siger træneren.

Kamilla Ø. Jensen fik med sit hovedstød til 3-1 mindre end ti minutter efter Tenna Kappels mål til 2-1 gjort det endnu sværere for B93-kvinderne at vende resultatet til deres fordel.

Sidste gang, de to hold mødte hinanden, lykkedes det B93 at sætte to mål ind i de sidste minutter og udligne til 2-2. Men sådan gik det ikke lørdag, hvor B93 ikke fik sat sig på andet end et gult kort i 2. halvleg.