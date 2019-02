FODBOLD: Der kommer spænding på programmet, når Odense Q lørdag eftermiddag spiller pokalkvartfinale mod Brøndby.

Brøndby kan bryste sig af en imponerende ubesejret stime i pokalsammenhæng, der kan vise sig at blive en udfordring for Odense Q.

Sidst Brøndby tabte en pokalkamp var omtrent samme tidspunkt som fodboldklubben Odense Q blev oprettet tilbage i 2016. Derfor er det også et Odense Q-mandskab, der går ind til kampen med stort set alt at vinde, når det møder holdet, der senest blev mester i 2017.

- Det er en kamp, hvor vi kun kan overraske, og vi går indtil den med en masse gåpåmod og tillid til, at vi er klar til den opgave, siger Odense Q's cheftræner Morten Christiansen.

For at nå til kvartfinalen har Odense Q spillet et par flotte opgør, hvor de blandt andet har slået Middelfart G&BK 12-3 og Farum BK med 5-0. I Brøndby møder Odense Q-spillerne et hold, der i øjeblikket topper ligaen med 40 point efter 13 sejre ud af 14 mulige.

Brøndby bliver en ekstra test for spillerne både på grund af kvaliteterne hos Brøndby-mandskabet, men også fordi Odense Q kommer til at spille uden flere af deres stamspillere. Til gengæld kan det komme til at give unge spillere som Cecilie Nielsen, Emilie Lajmiri og Sascha Munk en chance.

Odense Qs kamp mod Brøndby spilles klokken 14 ved Marienlystcentret på bane 1, og der er gratis entré.