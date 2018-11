Odense Q får forsmag på foråret

Årets sidste ligakamp for Odense Q bliver mod en af de modstandere, der venter i forårets kvalifikationsspil.

Fodbold: Når spillerne fra Odense Q lørdag klokken 15.00 løber på banen på kunstgræsset på Marienlystcentrets anlæg til årets sidste kamp i kvindeligaen, er der kun æren på spil. For Odense Q og lørdagens modstander, B93, er begge uden muligheder for at komme med op blandt de seks første, der skal spille ligaslutspil.

I stedet skal Odense Q og B93 sammen med fire klubber fra 1. division i foråret spille i kvalifikationsrækken, hvor der er to ligapladser på højkant.

Dermed bliver lørdagens kamp en forsmag på, hvad der venter i foråret. De udfordringer ser anfører Tenna Kappel frem til.

- Det bliver spændende. Det var selvfølgelig ikke det, vi havde håbet på, men det tager vi med og sigter efter blive oppe. Vi har været underdogs i mange af kampene i grundspillet, men til foråret kommer vi nok til at få favoritværdigheden i flere af dem. Det er noget, vi lige skal indstille os på, men med den udvikling, holdet er i, er jeg sikker på, at vi også er at finde i 3F Ligaen efter sommerferien, siger Tenna Kappel til Odense Q's hjemmeside.

Odense Q har inden sidste runde fire point, B93 har to point. I den omvendte kamp førte Odense Q 2-0 indtil tre minutter før tid, men B93 fik uafgjort 2-2 på to mål i de sidste minutter.