Obbekjær ruster sig til EM

FODBOLD: Den lange OB-stopper Daniel Obbekjær er med i truppen hos det danske U17-landshold, som i marts måned har fem kampe på plakaten. Først spilles der to træningskampe på udebane mod Frankrig den 4. og 6. marts, og skal så samles igen den 18. marts.

Daniel Obbekjær gjorde ligesom U16-spilleren Gustav Grubbe et meget fint indtryk under OB's tur med Superliga-holdet i Tyrkiet i januar. Obbekjær var rolig på bolden og havde fine fremspil frem af banen, mens Grubbe spillede back med stor dynamik i Belek.

U17-landsholdet skal forberede sig til Elite Round, som er kvalifikationen til EM-slutrunden. Elite Round spilles i Jysk Park i Silkeborg, og her er Danmark i pulje med Kroatien, Schweiz og England. Kampene spilles 21. 24. og 27. marts.

U16-landsholdet flyver den 3. marts til Malta med OB'erne Gustav Grubbe og Valdemar Kwasniak, der har chancen for at debutere i den rød-hvide dragt. Danmark skal medvirke i en UEFA-udviklingsturnering med deltagelse af Danmark, Skotland, Malta og Albanien.

OB's Superliga-reserver skulle mandag have spillet en træningskamp for at holde de spillere i gang, som ikke fik tilstrækkeligt med spilleminutter i kampen mod Vejle i søndags. Fredericia aflyste, da østjyderne alligevel ikke ville spille på naturgræs som aftalt. Fredericia opdagede søndag aften, at klubben i første kamp på udebane på det nye Køge Stadion skal spille på kunstgræs mod HB Køge og var så ikke interesseret i en græskamp mod OB.