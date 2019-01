OB udlejer Vacek til Bohemians

Håndbold: OB og den tjekkiske hovedstadsklub Bohemians er blevet enige om en aftale, der betyder, at midtbanespilleren Kamil Vacek spiller foråret i sit hjemland, skriver ob.dk.

"Kamil Vacek vil i den kommende halvsæson få gode muligheder for at komme tilbage i topform, efter at han i efteråret måtte slide lidt ekstra for at indhente den manglende kamptræning, han kom til OB med. Vacek har arbejdet hårdt og er nået et niveau, hvor han har været med i betragtning til truppens kampe i slutningen af efteråret, men han har brug for kontinuitet, og derfor var muligheden for et lejeophold hos Bohemians en god løsning for alle parter", lyder forklaringen fra OB.- Der er ingen tvivl om, at Kamil kan være med på Superliganiveau, og at han er på højde med de øvrige spillere, vi har i truppen. Vi vidste godt, at han ville mangle kampform, da vi skrev kontrakt med ham, og selvom han har kæmpet sig tilbage rent fysisk, så har han skulle overbevise ekstra for at spille sig til en plads på vores godt besatte midtbane. Både Kamil og vi er overbeviste om, at et lejeophold i hjemlandet kan få ham i bedre kampform, og vi tror derfor på, at vi ser en endnu skarpere Kamil Vacek, når forårssæsonen slutter, siger OB's sportsdirektør Jesper Hansen til ob.dk.Kamil Vacek nåede at repræsentere OB fem gange i efterårssæsonen.