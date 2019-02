OB-træner savnede kvalitet på bolden

Jakob Michelsen erkendte, at det udviklede sig til en ofte pinlig forestilling for gæsterne, der samtidig viste stor effektivitet.

Fodbold: OB-træner Jakob Michelsen var klar i det så småt rutinerede mæle efter afklapsning i premieren:

- Vi mangler ganske enkelt kvalitet. Især i evnen til at holde fast i bolden. Den giver vi væk alt for let, og vi laver samtidig for mange fejl, og så bliver man straffet af et godt hold.

- Vi kom fornuftigt i gang, men ret hurtigt var det jo FC København, der havde langt det meste af boldbesiddelsen, og så kommer til at stå for langt tilbage og kigge på, og det ender i et pinligt nederlag, sagde Michelsen, hvis trup ellers har sendt signaler om at have medvirket i en fornuftig optakt til foråret - både i træningslejren i Tyrkiet og hjemme i Ådalen.