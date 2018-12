OB-træner bruger hele truppen

Skader og slid betyder, at Jakob Michelsen får brug for at hente fra alle hjørner af materialet. Nu glæder træneren sig til kampen ude mod FC Midtjylland.

Fodbold: OB-træner Jakob Michelsen fik igen brug for at hente spillere fra alle kroge af truppen.

Mathias Greve og Jacob Barrett Laursen var på forhånd ude med skader, og under opvarmningen gik Jens Jakob Dyhr Thomasen i stykker, mens Ryan Johnson Laursen midt i 2. halvleg blev skiftet for at sikre ham mod en mulig overbelastning. Og Bashkim Kadrii måtte ud

- Vi har satset på at have en trup, hvor vi kunne spille på forskellige måder med forskellige typer, alt efter hvilken modstander vi skal møde. Og vi kan se nu, at vi bruger hele truppen, og det ændrer for tiden ikke det store i den samlede styrke, sagde Jakob Michelsen, der valgte ikke at starte med Mikkel Desler.

- Vi har trukket store veksler på Desler på det seneste, så vi vidste, at han ikke kun spille 90 minutter, så det var et spørgsmål om i hvilken ende af kampen, han skulle bruges, sagde Michelsen.