OB-træner: Vacek i svær situation

FODBOLD: OB har ni midtbanespillere med til Belek og sværger til at spille med kun tre centrale af slagsen.

Det har bestemt ikke gjort Kamil Vaceks situation bedre.

- Han er vel både en 6'er og 8'er og er en god fodboldspiller, som har prøvet meget. Vacek er rent fysisk bedre, end da han kom, hvor han ikke var i fodbold-form, men kom så lidt om bag i køen på et hold, der gjorde det godt. I virkeligheden passer han bedre i et 4-4-2-system end i 3-5-2, men kan sagtens fylde en plads, men der er hård konkurrence, siger Jakob Michelsen til Sport Fyn efter onsdagens formiddagstræning.

- Kamil er havnet i en svær situation, men skal have stor ros for ikke at klynke. Han klør bare på og er gennemsympatisk og en rigtig professionel, der arbejder hårdt med tingene. Der er mange, der kommer og banker på min dør. Der skal være folk, der ikke forstår, at de er ude, selv om de er berettiget til at spille. Her er Kamil ikke den eneste. Sådan skal det også være, men jeg skal stille det stærkest muligt hold, fastslår Jakob Michelsen.

Han vil bruge torsdagens kamp på "hjemmebane" på Cornelia Football Center mod polske Pogon Stettin kl. 15 lokal tid til at skærpe det hele.

- Vi nærmer os noget, der minder om en turneringskamp. Vi er på græs og vi laver knapt så mange udskiftninger, selv om der stadig kan blive plads til eksperimenter. Men det vil være første gang, at vi i opstarten spiller med tre stoppere. Jeg er ikke sikker på, at alle skal spille 90 minutter. Men der vil være en del, der får 60-70 minutter, siger Jakob Michelsen.

Han afslører, at hollandske Ramon Leeuwin ikke spiller igennem efter de lægproblemer, som stopperen har haft.

- Så spiller vi enten med Daniel Obbekjær eller slår over og spiller med fire nede bag i. Det er dejligt med flere muligheder, siger OB-træneren hemmelighedsfuldt.

Pogon Stettin afvikler sin sidste test mod fynboerne, inden afrejsen til Polen. Polakkerne har tabt 1-0 til tjekkiske Banik Ostrava, 3-1 til russiske Dynamo Moskva og spillet 1-1 mod rumænske FC Hermannstadt.

Pogon overvintrer på femtepladsen i den polske Ekstraklasa kun to point efter Lech Poznan på tredjepladsen. Otte hold spiller slutspil.