OB styrer mod usædvanlig jul

OB burde have straffet Vendsyssel hårdere og har nu cementeret sig som tophold i Superligaen

FODBOLD: De fynske fans var entusiastiske men agerede også lidt vantro undervejs, fordi situationen jo er ganske uvant. OB vader i succes med den nye træner Jakob Michelsen og tilskuerne bliver ikke længere spist af med svingende resultater og præstationer. Det kan i sandhed blive en usædvanlig jul med OB som tophold vinteren over. Ikke siden november 2010 har OB vundet fire Superliga-kampe i træk og har nu spillet elleve betydende fodboldkampe på stribe uden at tabe. Desværre endte kampen med en grum episode, hvor Bashkim Kadriis hårdtprøvede knæ fik sig et fur, da han brændte en enorm hattricks-chance. De næste dage vil afgøre, hvor slem skaden er. Ellers var det jo ikke sådan, at fynboerne strømmede i horder til Bolbro. Selv om OB med en sejr kunne overhale Esbjerg og sætte sig på tredjepladsen i Superligaen. Vejarbejdet i forbindelse med anlæggelsen af letbanen gjorde det heller ikke nemt og Christmas Møllers Vej var hermetisk lukket og det havde stået ned i stænger op mod kick off kl. 16.00. Og OB måtte for anden kamp i træk skifte ud på holdet få minutter før kampstart. I Farum bestod Jacob Barrett Laursen ikke testen, så Jens Jakob Dyhr Thomasen blev kaldt ind i startformationen. Lørdag eftermiddag var det Sanderum-knægtens egen tur til at blive streget af holdkortet. Under opvarmningen fik han sig en lyskeskade, som man kan spekulere på fra morgen til aften skyldes skiftende baneforhold for OB-spillerne. Julius Eskesen blev kaldt ind som ny 8'er. Vendsyssel havde den tidligere OB'er Lucas Jensen med og han var gæsternes største trussel med sin dynamik. Troels Kløve klarede dog sin nye opgave som venstre wingback pænt, selv om Mikkel Desler må have været sammenbidt ude på bænken og erkendt, at han har mange han skal forbi på holdet for at starte inde. Vendelboerne hældte fra start bolden op på OB's halvdel, hvor gæsterne helt uhørt befandt sig i kampens første fem minutter. Men så satte fynboerne sig på gæsterne, der stod langt tilbage og måtte halse efter OB's sikre grundspil og pludselige skærende pasninger fremad. Casper Nielsen og Ryan Laursen havde det fint i højresiden og Nicklas Helenius var onside, da han blev stukket fri. Farten og de stærke pasninger var gift for det tunge Vendsyssel-hold og det sås, da OB kom i front, hvor bolden efter et raid i venstresiden endte modsat. Laursens centring til Kadriis fod var eksemplarisk. OB'erne havde andre tilløb til den vigtige anden scoring, men var igen stensikker i organisationen, hvor ingen af de tre stoppere lukkede op for en gæste-kontra.

OB-Vendsyssel FF 2-0 (1-0) SuperligaenMål: 1-0 Bashkim Kadrii (18) sætter foden til Ryan Laursens tværcentring, 2-0 Bashkim Kadrii scorer fra distancen med fladt tør hug op ad stolpen (67)



OB: (3-5-2) Sten Grytebust - Marco Lund, Jeppe Tverskov, Alexander Ludwig - Ryan Johnson Laursen (71. Mikkel Desler), Casper Nielsen, Janus Drachmann, Julius Eskesen (85. Kamil Vacek), Troels Kløve - Nicklas Helenius, Bashkim Kadrii (78. Anders K. Jacobsen).



Vendsyssel FF (3-4-3) Nicolai Flø - Alexander Juel Andersen, Sander Fischer, Søren Henriksen - Brandao, Morten B. Knudsen, Mikkel Wohlgemuth, Benjamin Lund (67. Emmanuel Ogude) - Lucas Jensen, Sebastian Czajkowski (85. Daniel Christensen), Ninos Gouriye (39. Miroslav Slavov).



Advarsler: Bashkim Kadrii, OB (38), Søren Henriksen, Vendsyssel (44), Julius Eskesen, OB (60)



Bedste spillere: Vendsyssel FF: Lucas Jensen OB: Bashkim Kadrii



Dommer: Sandi Putros - karakter: 7



Tilskuere: 4246



Næste kamp: Fredag kl. 19.00, FC Midtjylland-OB

OB's Casper Nielsen havde også masser af plads at boltre sig på og forsøger sig her med et skud fra distancen. Søren Henriksen forsøger at blokere. (Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix)

Køleskab uden virkning Straks efter den berømte lunende citron-te forsøgte gæsterne at trykke OB's forsvar med lange bolde frem mod indskiftede Miroslav Svalov, der var stor som et køleskab. Det holdt ikke længe og OB'erne var så meget bedre rent teknisk, at vendelboerne kom til at løbe efter kuglen. OB'erne magtede også at spille gennem Vendsyssels kæder og så var det kun et spørgsmål om tiden, inden øksen faldt over oprykkerne. Det skete, da Casper Nielsen betjente Bashkim Kadri, hvis tørre venstreben huggede kuglen ind til 2-0. Kadrii kunne have scoret to mere og den indskiftede tjekke Kamil Vacek misbrugte en direktør i Danske Bank, da Anders K. Jacobsen uselvisk spillede ham helt blank med en tværpasning. Jeppe Tverskov havde igen det fornemme øjeblik i et forsvar, der intet gav væk foran en fejlfri Sten Grytevbust og centralt stod Janus Drachmann for balance og Bashkim Kadrii leverede det ekstraordinære fremme, hvor Nicklas Helenius dog skal roses for en stærk indsats og mange fine løb. Der kan virkelig blive en anderledes jul på Fyn i år. Måske vanker der gaver.

OB's forsvarsgeneral Jeppe Tverskov læste igen alle situationer og udfordringer rigtigt og skabte roen. (Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix)