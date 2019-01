OB-spiller udtaget til U21-landsholdet

Det er første gang, at den 22-årige OB-spiller er en del af U21-landsholdstruppen.

Fodbold: Der er blevet udtaget en OB-spiller til det danske U21-landshold, der tager til Mexico City fredag for at spille to træningskampe mod Mexico den 16. og 19. januar. Træningskampe, hvor den 22-årige forsvarsspiller Marco Lund, vil være en del af truppen. Det er nemlig ham, der er den eneste OB-spiller, der er blevet udtaget. Derfor er han med på flyet, der letter fra København fredag morgen. Det oplyser fodboldklubben på OB's hjemmeside.

Den hurtige og fysisk stærke forsvarspiller har været en del af OB's superligatrup siden januar 2018. Før det har han spillet hos Esbjerg. Han også tidligere været en del af både U19- og U20-landsholdet. Men det er første gang, at Marco Lund er med i U21-landsholdstruppen. I den forbindelse skriver OB på klubbens hjemmeside:

- Herfra skal der lyde et stort tillykke til Marco, som er tilbage i Danmark den 20. januar.