Fodbold: Han er 18 år gammel, har siden maj 2018 været en del af OB's superligatrup, hvor han har kontrakt til 2021, og inden det OB's U19-ligahold. Og nu er Jonathan Harboe blevet udtaget til det danske U19-landshold. Det oplyser OB på klubbens hjemmeside. Sammen med resten af de unge talenter rejser Jonathan Harboe til Cypern fredag for at spille tre træningskampe. Den 13. januar møder Danmark Israel, den 15. og 17. januar står holdet over for Cypern.

En samling med det unge landshold er ikke helt ukendt for OB-spilleren. Han har nemlig før været med til landsholdssamlinger, men uden at have fået tid på banen i den hvid- og rødstribede spillerdragt. Jonathan Harboe kan derfor dermed stå foran en mulig landsholdsdebut.

På hjemmesiden skriver klubben, der også oplyser, at klubbens U19-målmand, Hans Christian Bernat, også er med i landsholdstruppen:

- Stort tillykke til Jonathan Harboe med udtagelsen.