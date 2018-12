OB-sensation forsvandt i tågerne

Evander viste et forrygende aftræk, så Sten Grytebust måtte bokse - men ikke langt nok, så Marco Lund begik et klodset straffespark mod Mayron George. Jacob Poulsen eksekverede straffesparket med største selvfølgelighed og konsekvens.

Fra da af var der panik hver gang, at der sejlede en dødbold mod OB-feltet samtidig med, at Nicklas Helenius og Bashkim Kadrii blev mere og mere isoleret.

Dommer Jørgen Daugbjerg Burchardt valgte at give et frispark femten meter inde på OB's halvdel mod Bashkim Kadrii, selv om det var opponenten Rasmus Nicolaisen, der havde lavet det første trøjeriv. Jakob Poulsen lagde bolden til bageste område med en præcision, som skulle han træde en nål.

OB begyndte som et hold med stort overskud og midtjyderne havde svært ved at presse det fynske opspil, der flød fornemt rundt. Rasmus Nicolaisen lavede en sviner på Nicklas Helenius og Marc Dal Hende slap lidt efter for en oversavning af Casper Nielsen uden at få gult kort.

FODBOLD: Efter en kongeserie på 16 kampe med kun et nederlag, så fik OB vist sin begrænsning, da holdet mødte et af Danmarks to store klubber i øjeblikket.

Marco Lund får gult kort efter at have begået straffespark. (Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix)

Fans generede Helenius

Anden halvleg startede skidt for Troels Kløve, der fik et ordentlig fur over det ene ben og ikke kunne fortsætte i ret lang tid, inden Julius Eskesen måtte træde til og kom ind.

Og så lagde Bashkim Kadrii et flot frisparksbold bagest i feltet, hvor Mikkel Desler næsten med tindingen fik headet bolden tilbage i farezonen, hvor Jeppe Tverskovs hug blev taget med hånden af Rasmus Nicolaisen. Men da havde Midtjyllands fans tændt for romerlysene og dommeren lod Nicklas Helenius stå i fire-fem minutter, inden tågerne var lettet og han kunne sparke. Ikke overraskende brændte han sit første straffespark efter at have scoret på de 13 foregående i Superligaen. Jesper Hansen reddede og OB var stadig langt fra point, mens DBU-observatørerne må have skrevet arrangørerne op til en klækkelig bødestraf. Røgen var ingen fordel for Nicklas Helenius.

Og selv om OB forsøgte at lægge til, så var midtjyderne overmænd i de afgørende dueller, og dygtige til at lave de små frispark, som Daugbjerg Burchardt ikke altid vurderede betydningen af. Man må håbe det kommer med mere erfaring.

I sidste ende skabte OB ganske enkelt ikke nok til at true et hold af Midtjyllands kaliber.

Og til sidst satte Joel Andersson efter Mabils fikse arbejde et søm i OB's sportslige ligkiste og afslørede, at der er en verden til forskel mellem nummer to og tre i Superligaen i disse måneder.