OB pulveriserede Rapid Wien 5-2

FODBOLD: Selv om fire af Rapid Wiens bedste spillere ikke startede inde mod OB, så var det dog en præstation af fynboerne at besejre østrigerne med 5-2 i OB's sidste testkamp i tyrkiske Belek, inden der er hjemrejse onsdag.

Mens østrigerne skiftede tre markspillere og yderligere seks efter sammenlagt en time, så spillede OB stort set igennem med et hold, der ligner tæt på at være startopstillingen mod FCK den 9. februar. Bashkim Kadrii og Ryan Johnson Larsen sad udenfor efter kampen mod Gdansk mandag, og det samme gjorde Nicklas Helenius og Julius Eskesen, der dog sammen med 16-årige Gustav Grubbe fik spilletid til sidst.

Rapid Wien med en stor-skuffende eks-FCK-angriber Pavlovic forsøgte at presse fynboerne højt de første ti minutter, men de meget boldsikre OB'ere med Jeppe Tverskov i spidsen blev ved med at spille sig ud af presset og så lignede østrigerne forvildede kyllinger i de fynske omstillinger.

Inden det 32. minut havde Casper Nielsen scoret to mål, Mikkel Desler et og Rasmus Festersen et mål.

Lige efter lavede Sten Grytebust en kæmpefejl med fødderne, der kostede 4-1 og kort efter pausen reducerede Rapid til 4-2 på et langskud fra 20 meter via en OB-forsvarer, men Jeppe Tverskov øgede til 5-2 efter en lille time efter en dødbold i Rapids felt, som østrigerne ikke fik af vejen.

Det OB's niende sejr i ni træningskampe, siden Jakob Michelsen tiltrådte i sommeren 2018