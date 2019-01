OB med stor ungdomsturnering i Ådalen

FODBOLD: OB er i den kommende weekend igen vært for en international ungdomsturnering med i alt 16 U19- og U17-hold, og denne gang afholdes hele stævnet på klubbens eget anlæg på de tre kunstgræsbaner i Ådalen.

- Det betyder meget, at vi kan samle det hele i egne omgivelser. Det hele bliver mere intenst og vi kan virkelig profilere os selv. Der bliver spillet på alle tre baner og der bliver masser at se på, og der er gratis adgang. Som klub kan vi bruge turneringen til at få internationale kampe og samtidig skabe et godt netværk til mange af klubberne, som vi også kan anvende til vore yngre hold, siger turneringens leder og træner for OB's U19-hold Kim Engstrøm.

U19-turneringen hedder Kai Thor Cup og U17-turneringen BC Catering Cup og af de 14 hold udefra indkvarteres de 13 på Odeon og OCC, mens Union Berlins spillere indkvarteres privat hos de fynske spilleres familier.

Kontakten til Holstein Kiel blev etableret sidste år efter en træningskamp og relationerne til Pogon Stettin har også afstedkommet en kamp for Superliga-holdet på den kommende Tyrkiets-tur mod polakkerne. For nylig spillede OB med i Baltic Cup og mødte Union Berlin, der så også har fået smag for u-turneringen i Odense.

OB har samtidig fået lovning på at kunne sende et par trænere til Grasshoppers Zürich senere for at få inspiration.

OB forventer samtidig en masse scouts og agenter fra ind - og udland. Fra England har for eksempel Wolverhampton, Stoke og Norwich meldt sig.

- Det er attraktivt både for vore egne og de andres hold, siger Kim Engstrøm.

OB's U19-hold er i pulje med Grasshoppers Zürich (Schweiz), BK Häcken (Sverige) og Hamburger SV (Tyskland).

OB's U17-hold er i pulje med KV Mechelen (Belgien), MKS Pogon Stettin (Polen) og Brann Bergen (Norge).

