OB i testkamp: Oliver og Oliver starter inde

FODBOLD: Både Oliver og Oliver starter inde for OB i mandagens testkamp på banerne ved Hotel Titanic de Luxe i Belek, hvor solen nu har fået magt og giver temperaturer helt op til 16 grader og vindstille vejr.

OB skal spille mod det polske tophold Legia Gdansk, der ligger nummer et i den polske Ekstraklasa kl. 15 dansk tid og træner Jakob Michelsen vil spille med to helt vidt forskellige startopstillinger og formentlig også systemer i dag og i morgen mod Rapid Wien, hvor spillere som Sten Grytebust, Jacob Barrett Laursen, Troels Kløve, Mikkel Desler, Anders K. Jacobsen, Janus Drachmann, Mathias Jørgensen, Marco Lund og Ramon Leeuwin kommer i kamp - og måske også spillere som Daniel Obbekjær, Mads Frøkjær-Jensen, Rasmus Festersen, Jonathan Harboe, Hans Christian Bernat og Gustav Grubbe, der dog også kan komme i spil allerede i dag som indskiftere.

Mandag starter Oliver Christensen i målet og Oliver Lund får comeback efter halvandet år væk fra klubben.

Målmanden Mandé Sayouba er under genoptræning sammen med stopperen Alexander Ludwig og Kamil Vacek forlader klubben for at afsøge muligheden for at spille andre steder.

OB starter i dag i 4-4-2-systemet sådan: Oliver Christensen - Ryan Johnson Laursen, Jeppe Tverskov, Oliver Lund, Yao Dieudonne - Mathias Greve, Casper Nielsen, Jens Jakob Dyhr Thomasen, Julius Eskesen - Nicklas Helenius, Bashkim Kadrii.

Legia Gdansk har spillet to træningskamp i Belek. Først vandt polakkerne 2-1 over rumænske Vitorul Constanza, men kampen blev afbrudt efter 49 minutter på grund af et voldsomt skybrud og aldrig genoptaget. Senere besejrede Gdansk Ludogorets fra Razgrad i Bulgarien med 1-0. Vejrudsigten i dag er anderledes fremragende og der er ingen risiko for, at Hotel Titanic de Luxe forsvinder i bølgerne.