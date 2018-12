OB-gys: En skelsættende kamp mod AaB

FODBOLD: OB's træner Jakob Michelsen er blevet hyldet for at have bragt fynboerne tilbage i den rigtige del af dansk fodbold, men han og holdet vil kun være bedre end sidste sæson på samme tidspunkt, hvis OB vinder over AaB på fredag.

Så overvintrer OB på mindst en tredjeplads efter tyve runder med 30 point, mens Kent Nielsen og OB i sidste sæson efter tyve runder havde 28 point og en femteplads.

- Det er en lidt skelsættende kamp i forhold til vurderingen af vort efterår. Efteråret er rigtig fint, hvis vi vinder, mens vi med et nederlag kan sige, at vi kunne have gjort det bedre. Kampen på fredag vil definere vort efterår, og det vil være godt for os spillere at gå på ferie med en god fornemmelse, sagde Troels Kløve til Sport Fyn efter naturgræs-træningen på Bolbros baner tirsdag formiddag. Banerne var bløde og blev hurtigt forrevne, men målene blev flyttet efterhånden, som arrene satte sig.

- Vi skal nok bruge 35 point plus for at ende i top seks, så ni point burde række i de sidste syv runder, men det er spekulationer. Måske kan man klare sig med mindre, men vi går efter at tage en kamp ad gangen, siger Troels Kløve.

Troels Kløve måtte lade sig udskifte kort ind i anden halvleg i Herning i fredags.

- Jeg forsøgte at fortsætte i fem minutter efter Kian Hansens tackling, der efter min opfattelse var voldsom, men det var ikke godt. Men jeg var klar i dag, og selv om anklen er rimeligt medtaget, så er det bare en slagskade. Jeg er klar på fredag, sagde Troels Kløve.

OB træner ikke onsdag, men hverken Jacob Barrett Laursen eller Alexander Ludwig er klar og spiller næppe på fredag. Til gengæld er Jens Jakob Dyhr Thomasen tilbage. I Alexander Ludwigs fravær var U19-stopperen Anton Pedersen med ved træningen.

Der bliver afsked med den tidligere anfører Kenneth Emil Petersen på fredag. Den snart 34-årige stopper bliver ansat på Viasat fra 1. januar, men siger farvel på fredag i en kamp mellem OB og AaB, som er de to klubber, han i de seneste ni år har repræsenteret.