OB-angriber scorer for Bundesliga-gigant

Mathias Jørgensen lavede mål i testkamp for Mönchengladbachs U23-hold

FODBOLD: Man føler sig hensat til de gyldne dage, da Ulrik le Fevre, Allan Simonsen og Henning Jensen leverede klassepræstationer og masser af mål for Borussia Mönchengladbach.

OB's angriber Mathias Jørgensen er startet i det små og er taget med den tyske Bundesliga-klubs førstehold og U23-hold til spanske Jerez på træningslejr og den lynhurtige angriber har slået til med det samme.

Mönchengladbach tabte ganske vist til hollandske Den Bosch med 5-2 i kampen mellem de to klubbers U23-hold i Jerez. Men Mathias Jørgensen gjorde sig fornemt bemærket i den første halvleg, som han fik lov at spille. OB'eren brillerede først med et par fine frispilninger, inden han på ikke overraskende facon blev sendt i dybden med en bold, som han behandlede "cool", som Borussia selv skriver på klubbens hjemmeside. Mathias Jørgensen sprintede fra alt og alle og driblede til sidst uden om Den Bosch-keeper van der Steen.

Mathias Jørgensen bliver i Borussias træningslejr til den 17. januar og skal siden med OB's Superliga-hold til tyrkiske Belek fra den 21. januar på træningslejr.