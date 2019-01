OB VANDT 2-0 OVER POLSK TOPHOLD: Bashkim Kadrii sænkede Gdansk med to hug

FODBOLD: På banerne ved Hotel Titanic i Belek sænkede Bashkim Kadrii med to velkendte tørre slangehug med venstrebenet den polske stolthed Legia Gdansk, der i øjeblikket ligger nummer et i den polske Ekstra Klasa.

OB stillede med et blandet hold, hvor af fem-seks af spillerne vil være i startopstillingen i premieren den 9. februar mod FC København, mens polakkerne stillede deres stærkeste hold i første halvleg og skiftede et helt nyt hold ind ved pausen, hvor OB førte 1-0, men altså senere udbygge til 2-0, som blev slutcifrene.

Banen var lidt ujævn, men efterhånden fik vanding og den tiltagende dug gjort den spilbar.

For de to medrejste OB-youngsters Daniel Obbekjær og Gustav Grubbe blev kampen også en god oplevelse. De to 16-årige fik henholdsvis 21 og 14 minutter på banen og satte ikke en fod forkert. Grubbe fyldte først 16 i søndags.

Da Obbekjær kom ind skiftede OB fra 4-4-2 til 3-5-2.

Mads Frøkjær-Jensen kom ind i pausen og fik vist prøver på sine uberegnelige og ubekymrede driblinger.

Yao Dieudonne blev skiftet ud med syv minutter igen som venstre back, fordi han vred sin ankel på indersiden, og så fik indskiftede Rasmus Festersen også prøvet at spille wingback, inden karrieren slutter til sommer.

OB spiller tirsdag den sidste testkamp mod Rapid Wien med kick off kl. 16 (14.00 dansk tid), inden truppen onsdag morgen flyver hjem til Odense, hvor der er Superliga-generalprøve på lørdag mod Helsingborgs IF på Nature Energy Park, hvis vejret tillader det.