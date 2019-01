OB: Oliver Lund bor på værelse med forsvars-konkurrenten

Oliver Lund bor på værelse med Alexander Ludwig, som han er hentet for at erstatte.

FODBOLD: Da Oliver Lund lørdag aften ankom til Belek efter helt at have undgået uvejret i Antalya, kom han ind på sit hotelværelse og kunne se, at der boede en anden. Det viste sig at være Alexander Ludwig, som Lund dybest set er hentet på en fem måneders kontrakt for at erstatte.

- Det hyggede vi os meget med og vi talte om virkelig at kunne lave et tonser-forsvar, griner 28-årige Oliver Lund over en kop kaffe med Sport Fyn.

Lyngby-stopperen er vendt tilbage efter halvandet år væk fra OB.

- Jeg skiltes dengang med OB på en god måde og der var gensidig interesse. Vi talte sammen i vinteren, og det hele gav mening, og så gik det meget hurtigt. Vi ville gerne hinanden og skiftet var helt naturligt, siger Oliver Lund.

- Tiden i Lyngby var turbulent, kaotisk, meget udfordrende og lærerig. Det er ikke noget skidt, som ikke er godt for noget, siger Oliver Lund og taler om "silver lining" - at finde lys i mørket.

- Til sidst var vi en gruppe, der virkelig stod sammen også på det menneskelige plan efter svigtende resultater, mistede profiler og næsten-konkursbegæring. Der skulle passes på hinanden og alle frygtede for deres job. Man bliver hårdfør af sådan noget og det gjorde mange af Lyngbys unge. De kan kigge tilbage på det som en lærings-proces, mener Oliver Lund, der ved, hvad han skal bidrage med i OB.

- Jeg skal komme med så meget energi som muligt. Det er sådan, at jeg er som spiller og personlighed. Det skal komme til udtryk på og uden for banen. Det har jeg fokus på og kan hjælpe nogle af de unge i deres udvikling, siger Oliver Lund, der er i god form og vil integreres så hurtigt som muligt.